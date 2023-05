Carabayllo: menor de doce años desapareció cuando iba a la iglesia

El sábado seis de mayo, la menor de doce años, Katherine Alison Romero Mamani desapareció cuando se dirigía a la iglesia. Su familia, vecinos y amigos piden ayuda para que pueda ser encontrada.

La última vez que fue vista, fue en la calle Jardines de Belén en el distrito de Carabayllo en horas de la mañana. Ella estaba en camino a la iglesia para llevar a cabo su catequesis, pero nunca llegó.

“El día sábado en la mañana, yo salí a trabajar temprano, como todos los días”, relató el padre de la menor, indicando que su esposa llamó a Katherine, quien le respondió antes de ir a seguir su labor como monaguilla.

Pero todo cambió cuando Wilder Romero fue a recogerla para llevarla casa. “He ido a recogerla a la iglesia como todas las semanas. Llego, y como el grupo de monaguillos son entre 15 y 18 niños, les he preguntado y me dijeron que ella no había ido“.

SE INICIÓ LA BÚSQUEDA TRAS 24 HORAS

Ante la ausencia de su hija, fue a buscarla al colegio, pero nadie sabía nada de su paradero. Entre la preocupación, se acercaron a la Policía por ayuda, pero les dijeron que debían pasar 24 horas para que se pueda iniciar la búsqueda.

La madre de la menor explicó que ella llevaba un celular, y que la Policía les explicó que geolocalizaron el dispositivo en el distrito de Pachacámac, al otro lado de la ciudad, donde la buscaron hasta las tres de la mañana. La progenitora piensa que alguien pudo haber entrado a su casa y la habría secuestrado. “Toda su ropa está intacta”.