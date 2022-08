Candidato de Fortaleza critica a exalcaldes de Víctor Larco: “Qué me digan una sola obra de impacto”

El candidato por el movimiento Fortaleza a la alcaldía de Víctor Larco, Enrique León Clement, lanzó una serie de críticas contra los exalcaldes de este distrito liberteño y expuso algunas de sus propuestas.

“Víctor Larco se ha quedado suspendido en el tiempo, es más, emplazo con cordialidad a todas las autoridades que han gobernado Víctor Larco, sobre todo a los de APP, que van a cumplir 16 años de gestión, qué me digan una sola obra de impacto que hayan generado o algún mecanismo que haya permitido traer tecnología o innovación en nuestro distrito”, dijo.

Recordó el caso de Carlos Vásquez Llamo, exalcalde del distrito de Víctor Larco, quien fue sentenciado a cuatro años y seis meses de cárcel en 2021 por el delito contra la administración pública en la modalidad de colusión agravada y ahora está prófugo de la justicia.

“Es muy lamentable cuando se aprovecha el recurso público para satisfacer intereses particulares y ahora ese señor que fue alcalde tres veces hoy está prófugo dándole la espalda a su responsabilidad en vez de ponerse a derecho como corresponde”, cuestionó.

Dice que hará en 100 primeros días de gestión

El candidato recorrió las principales calles de Víctor Larco montado en un caballo y rodeado de decenas de simpatizantes y expuso que hará en los primeros 100 días de gestión de recibir la confianza de los vecinos.

“Si Dios permite y ganamos, nosotros vamos a implementar de inmediato un programa de priorización de necesidades, ¿por qué? porque en pleno siglo XXI, en la era de la globalización, aún existe gente en el distrito de Víctor Larco que no tiene agua, no tiene desagüe, no hay saneamiento físico legal; es decir, nos interesa romper la polarización que existe en nuestro distrito”, detalló.