Candidato a Miraflores: Por cinco soles, alguien de los cerros, podrá disfrutar del malecón

Carlos Canales, quien aspirara al sillón municipal de Miraflores, tuvo unas desafortunadas declaraciones en una entrevista radial, al sostener que las personas que no residan dentro del distrito puedan ser “educadas” a fin de que “no traigan basura” y disfruten del ornato de la comuna.

Seguidamente, el también presidente de Cámara Nacional de Turismo del Perú (Canatur) consideró, no obstante, necesario el cobro de 5 soles para las personas de otros distritos, y con ello disfrutar del Malecón de Miraflores. Además, remarcó que este lugar es el “más inclusivo y cosmopolita” que existe en toda la capital.

“Por 5 soles, alguien de los cerros que vive en las zonas más agrestes, las zonas más dificultosas de nuestra ciudad, vienen a disfrutar de Lima con un lugar maravilloso que es un malecón de 5 kilómetros o unos parques extraordinarios”, señaló Canales Anchorena.

“Lo que tenemos que hacer es educarlos, que respeten, que no traigan basura, que no hagan la pila en la calle y eso también implica poner servicios a favor de todas esas personas. (…) Debemos ayudarlos y por qué no, soñar. Esa persona que vive en un cerro, que no tiene ninguna plantita, pero que está mirando tantos jardines y tantas cosas bonitas, que cuando llegue a Miraflores diga ‘yo puedo poner plantas y mejorar mi barrio”, añadió.