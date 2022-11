Blanca Arellano: sospechoso compró bolsas grandes de basura, afirma dueña de bodega

Un nuevo testimonio respecto a la desaparición de la ciudadana mexicana amplía aún más el panorama de lo que se sabe hasta hora sobre este caso. Latina Noticias arribó a Huacho para recoger las declaraciones de algunos vecinos que vieron en vida a Blanca Arellano en compañía de Juan Villafuerte Pinto, principal sospecho.

En efecto, de acuerdo con la información recabada, una comerciante, dueña de una bodega en el vecindario donde se hospedaba la pareja, relató a nuestras cámaras que Juan Villafuerte llegó hasta su negocio para comprar distintos productos, entre ellos, dos paquetes de bolsas de basura grandes.

No obstante, este sujeto no se encontraba solo, la mujer indicó que estaba acompañado de un jovencito, quien aparentaba estar bajo los efectos de sustancias ilícitas. Posteriormente, Villafuerte Pinto preguntó si vendían comida, tras la negativa, pidió unos snacks para la otra persona.

“Él estaba con un jovencito, pensaba que era su hijo. El chico estaba como medio drogado, no borracho. El señor quería darle de comer y me preguntó que tenía comida. Ambos estaban nerviosos y apurado, me pidió de todo”, precisó la vendedora.

Cabe indicar que las cosas que adquirió Juan Villafuerte en la tienda fue el 7 de noviembre, un día después de que la familia de la ciudadana mexicana perdiera comunicación con ella. Recordemos que el 10 de noviembre, la PNP halló los restos de una fémina en una playa cercana.

JUAN VILLAFUERTE DECLARÓ ANTE PNP

Juan Pablo Villafuerte se apersonó el último lunes ante la Dirección de Criminalística de Huacho para brindar sus declaraciones. Durante cinco horas, el peruano rindió su manifestación ante las autoridades.

A su salida, evitó en todo momento responder ante las interrogantes de los medios de comunicación. Asimismo, también declinó en dar detalles ante la Policía acerca de la relación sentimental que habría mantenido con la extranjera.