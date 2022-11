Blanca Arellano: PNP encontró restos de sangre en habitación de sospechoso

El caso de la desaparecida Blanca Arellano ya se encontraría en la recta final. El último martes 15 de noviembre, los agentes de la Policía Nacional hallaron restos de sangre en el baño de la habitación que Juan Pablo Villafuerte arrendaba en Huacho.

Adicionalmente, durante el allanamiento, los efectivos policiales encontraron algunas pertenecías de la ciudadana mexicana. A raíz de este hallazgo y sumado a los indicios con lo que ya se cuenta, en las siguientes horas podría dictarse una detención preliminar contra Villafuerte.

“Se ha encontrado dentro del dormitorio una bandera mexicana, una maleta de mujer, ropa de mujer, restos de cabello de mujer y unas gotas de sangre en el interior del cuarto”, manifestó el comandante Elvis Baños, jefe de la Depincri Huacho, en diálogo con la prensa.

VILLAFUERTE CAE EN CONTRADICCIONES

Tras haber aceptado que mantuvo una relación con Blanca Arellano, Juan Pablo Villafuerte comenzó a caer en contradicciones y ofreció una versión totalmente distinta durante su manifestación ante la PNP. Además, aseguró que Blanca era una indigente con problemas mentales a la que ayudó.

“Mi tía, antes de ir a su viaje, vendió cosas, vendió su coche, eran más de 100.000 pesos. No había manera de que ella no podía solventar un viaje como turista en Perú, no puede ser una indigente”, refirió una familiar de la extranjera.