Benji Espinoza sobre amenazas a Karelim López: Se debe investigar si fueron autogeneradas

Luego de que el último lunes se denunciara que Karelim López recibió amenazas de muerte tras hallar un sobre con municiones y pólvora en uno de los accesos a su vivienda, el abogado Benji Espinoza instó a las autoridades correspondientes a investigar si este hecho fue heterorealizada o autogenerada.

“Fiscalía debe investigar si las municiones dejadas a Karelim López fueron heterorealizadas o autogeneradas para tener narrativa de victimización. Una investigación objetiva no debe descartar ninguna hipótesis”, escribió en sus redes sociales.

“Hay cámara, pero no grabó. Se arguye porque Fiscalía se llevó memoria, pero podría haberse instalado nuevas cámaras para preservar seguridad e integridad de KL. Vincular al presidente Pedro Castillo con la amenaza es absolutamente subjetivo”, añadió el letrado.

Por otro lado, respecto al caso de la cuñada del mandatario, Yenifer Paredes, quien no acudió a la citación de la Fiscalía pactada para el lunes 11 de julio, señaló que el proceso penal expresa que si alguien no se presenta y no justifica su inasistencia, la policía está en su faculta de ir por esa persona y llevarla a la diligencia.