Beder Camacho descarta acogerse a la colaboración eficaz

Beder Camacho, subsecretario general de Palacio de Gobierno, descartó acogerse a la colaboración eficaz de la Fiscalía de la Nación y así esclarecer si presuntamente apoyó a mantener en condición de prófugo a Bruno Pacheco por orden del mandatario Pedro Castillo.

“Es falso lo que se ha vertido sobre la colaboración eficaz. Ser ello significa aceptar un delito, y yo no he cometido ningún delito, entonces no tengo miedo a lo que puedan decir en este proceso y estoy prestando mi declaración las veces que crea conveniente. Voy a asistir las veces que me cite la Fiscalía para este caso”, expresó ante las cámaras de Punto final.

En tal sentido, el funcionario reiteró que no tuvo contacto con Pacheco Castillo mientras este estuvo prófugo de la justicia. “Yo ya estoy en un proceso de investigación en el cual yo ya me presenté ante el Ministerio Público y no puedo declarar. Solamente puedo decir que soy inocente y con eso estoy respondiendo muchas cosas”, apuntó.

Por otro lado, el reportaje periodístico evidenció que Elena Sevillano Mogollón, madre de los hijos de Beder Camacho, fue contratada por el Ministerio de Energía y Minas con un sueldo mensual de S/ 8 000. Camacho alegó que lleva tres años separada de su entonces pareja y que desconocía sobre su situación en el Minem, además no registró dicha información en su Declaración Jurada.