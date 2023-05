Bebé de 10 meses queda grave tras inyección en centro médico

Hace dos semanas inició el calvario de Estrella, la mamá de una bebé de 10 meses, a quien le habrían colocado mal una inyección para la fiebre en el centro materno infantil Perú-Corea, ubicado en la zona Pachacútec, en Ventanilla. Esta práctica terminó con una celulitis necrótica en el glúteo de la menor.

“Al día siguiente de la inyección, mi hija se puso ya mal, tenía la pierna hinchada. Me fui y me dijeron que eso era normal, y le dije que no porque es muy raro que la pierna se le ponga así”, denunció la madre a Latina Noticias.

Según reveló la progenitora de la pequeña, la mala praxis se realizó en el centro materno. Después de generarse una infección, logró trasladar a su hija hasta el hospital de Ventanilla, donde pudieron referirla al hospital Carrión.

Allí la niña ha sido operada y se encuentra estable. Sin embargo, sostiene que para la recuperación de su pequeña se necesita un aparato regenerador de células llamado VAC. Este solo se encuentra en el Hospital del Niño, por eso ha realizado la solicitud para que pueda ser atendida en el citado lugar.

“Es para generar su piel, para llenar más carne y ayudar a rellenar esa parte del hueco. Y así le puedan hacer el injerto. Ahora esta parte tiene un hueco del 50 %, no hay nada. Ese aparato está en el Hospital del Niño”, aseguró.

La joven madre ha solicitado que el aparato VAC se ponga a disposición de su pequeña. Al respecto, representantes del hospital Carrión informaron que los gastos son cubiertos por el SIS, además aclararon que en este nosocomio no se ha cometido negligencia con la menor. Por el contrario, vienen efectuando el seguimiento respectivo para la adecuada atención.