Barrios Altos: sujeto es acusado de tocamientos indebidos a menor y ataca a la madre

Una madre de familia acusó que un hombre de realizarse tocamientos indebidos a su menor hijo. Tras este hecho, acudió hasta la dependencia policial de San Andrés, en Barrios Altos, a asentar una denuncia. Poco después lo intervinieron, pero al no existir flagrancia lo liberaron.

Posteriormente, Jorge Osco Ramos la buscó para amenazarla y exigirle que retire la denuncia. Con cuchillo en mano, este sujeto intentó agredirla; no obstante, gracias a la presencia de algunos vecinos de la zona, pudieron detenerlo y trasladarlo, nuevamente, hasta la comisaría.

Asimismo, esta mujer espera el apoyo legal respectivo para que el presunto agresor sea investigado y no quede libre a los pocos días. El Ministerio de la Mujer se ofreció a ayudarla; sin embargo, esta aún no se ha hecho efectivo.

“Me dijo que si no retiraba la denuncia me iba a acuchillar porque era mentira lo que mi hijo me estaba diciendo. Y como le dije que íbamos a ver qué pasaría, sacó un cuchillo de su cintura y me lo quiso lanzar. En ese instante corrí y fue ahí que los vecinos lo agarraron”, relató la madre de la víctima.

Por último, ante las cámaras de Latina Noticias, imploró por ayuda psicológica para su niño de cinco años. Además, pidió lo propio para el padre de su hijo, quien se encuentra emocionalmente mal tras lo ocurrido.