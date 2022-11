Ate: madre termina desfigurada al ser atacada en confuso incidente

Una madre de familia que iba acompañada de su familia en su auto fue atacada por unos sujetos que fingieron previamente un presunto atropello. Resulta que estos hombres habrían montado un supuesto accidente para exigirle dinero a su víctima, al no acceder a sus chantajes, dieron pie a la agresión.

La agraviada narró ante las cámaras de Latina Noticias que las personas sin razón alguna comenzaron a atacarlos con piedras y fuertes golpes. Incluso, la mujer relató que un fuerte puñetazo en su rostro la dejó inconsciente durante varios minutos.

“Nosotros nos bajamos del auto y nos dicen los jóvenes que nosotros los habíamos atropellado. Ahí comenzó la pelea, nos agredieron, nos tiraron piedra más de 20 personas. Cuando defendía a mi yerno me tiraron un puñetazo en la cara y caí desmayada en el piso”, precisó la agraviada.

Asimismo, la hija de la afectada señaló que tras lo ocurrido llamaron a la Policía Nacional; sin embargo, el accionar de ellos no fue el más adecuado. Posteriormente, llegaron hasta la comisaría de esta jurisdicción, pero no le tomaron las declaraciones, les indicaron que debían de buscar a quienes las agredieron.

“A mí me han tirado al suelo, quisieron arrebatarme mi teléfono celular. Luego me paré, agarré mi celular y seguí grabado. Cuando grito, se alejan y llega el serenazgo, pero ellos nos dicen que no tienen la potestad de detener a nadie. Con la policía pasó lo mismo, nos piden calma y los jóvenes aprovecharon el momento para huir”, exclamó la joven.