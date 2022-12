Así quería ser recordado Pelé: “Como una buena persona, un hombre de respeto”

Falleció el icónico futbolista conocido como el “El Rey del Fútbol“, Pelé, a la edad de 82 años. Hoy recordamos una entrevista al medio de noticias Caracol, donde él expresó que quería ser reconocido como “un hombre de respeto”.

“Quiero que cuando hablen de mí, sea de una buena persona, de un hombre de respeto y que también jugaba fútbol“. Expresó el astro de Brasil al periodista colombiano, Darío Arismendi.

Así mismo, “O’ Rei” se expresó sobre lo que creía que le faltaba por hacer en su vida. “Todavía, como ser humano, faltan muchas cosas, me gustaría ver un Brasil más coherente, menos pobreza, me gustaría un mundo mejor, me gustaría ver, por ejemplo, el África mucho mejor”.

Entre las preguntas, Pelé resaltaba que se encontraba muy preocupado por su país, señalando que para él era muy importante que “la gente tuviera la mínima posibilidad de comer porque nosotros tenemos infelizmente muchos administradores de los países, gobernadores, etc., que son corruptos”.

Pelé cierra su entrevista diciendo que le gustaría que todos los brasileños tuvieran las mismas oportunidades. “Me gustaría de verdad una mudanza total, que tuviéramos un poco de igualdad”.

TRES DÍAS DE LUTO POR FALLECIMIENTO DE PELÉ

Mediante la cuenta de Twitter oficial del Gobierno de Brasil, se decretó tres días de luto por el fallecimiento del denominado “Rey del Fútbol“, Pelé. El futbolista murió a los 82 años de edad.

“Se declara luto oficial en todo el país, por un período de tres días, contados a partir de la fecha de publicación de este Decreto, en señal de duelo por la muerte de Edson Arantes do Nascimento, Pelé, ex futbolista”, se menciona en el tweet.