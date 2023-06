Arequipa: Virgen de Chapi se reencuentra con sus fieles en procesión luego de 3 años

Luego de 3 años, regresó la procesión por la Virgen de Chapi en Arequipa, a donde acudieron miles de arequipeños y turistas. La plaza principal de la ciudad y las calles aledañas lucieron repletas de todos los fieles, quienes no dejaban de cantar y rezar. Inclusive, algunos lloraron al estar frente a la imagen.

Hombres, mujeres, jóvenes y personas en silla de ruedas llegaron hasta la Plaza de Armas de la Ciudad Blanca para no solo acompañar a la imagen, sino también para escuchar la misa y agradecer por los milagros concedidos. “Hace 20 años estaba por morir y le pedí tanto a la virgencita que me salvó. Por ella estoy viva. No dejo de ir a verla. Que nos dé paz y tranquilidad”, señaló una creyente.

Este evento religioso empezó con la procesión de la Mamita de Chapi por la primera cuadra de la calle Santa Catalina y recorrió el perímetro de la Plaza de Armas. Luego, la imagen se posó en un estrado, que fue instalado en el atrio de la Basílica Catedral de Arequipa para que nadie se quede sin presenciar la celebración eucarística.

El reencuentro entre la virgen y sus fieles se dio por varias razones. Pero el principal fue porque el Papa Francisco pidió que en todos los santuarios del mundo se haga un encuentro de oración por el próximo sínodo de los obispos, donde se hablará de la iglesia y acerca de los desafíos que deberán afrontar en los próximos años.

LA VIRGEN DE CHAPI CONGREGÓ A MILES

Se calcula que 80 mil personas estuvieron presentes durante este evento religioso de la Virgen de Chapi, que fue declarada reina y señora de Arequipa por el Papa Juan Pablo II en 1985, cuando visitó por primera vez el Perú.

En los últimos años, estuvo sobrevolando la ciudad arequipeña por la pandemia de la covid-19. Pero ahora se ha vuelto a reunir con sus fieles. “Es nuestra reina. Tengo una emoción bien grande. Le he traído un regalito”, dijo otra creyente.