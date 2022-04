Aníbal Torres descarta que haya presentado su renuncia ante el presidente Pedro Castillo

El jefe de la PCM, Aníbal Torres, aseguró este miércoles, tras participar en la sesión del Consejo de Ministros, que no ha presentado su renuncia al cargo. Además, remarcó que el Gabinete Ministerial se encuentra sólido.

“Les comunico que no he presentado mi renuncia. El gabinete está muy sólido. Estoy muy contento con este equipo que viene trabajando por el bien del país”, señaló Torres Vásquez durante una rueda de prensa.

“En el momento en que yo presente mi renuncia al premierato, lo haré con mucha alegría y mucha lealtad. No voy a salir a criticar al presidente o al gabinete de ministros, eso es falta de lealtad, de honestidad”, añadió.

Premier señala que preparación de la PNP es deficiente

El premier Aníbal Torres brindó una entrevista a un programa radial colombiano donde se refirió a los disturbios que se llevaron a cabo ayer en diferentes puntos del país, especialmente en la capital, en rechazo al actual Gobierno.

En este espacio, el primer ministro aseveró que la Policía Nacional no pudo darse abasto para calmar las protestas. “En nuestra PNP no existe el número suficiente y, de otro lado, su preparación es deficiente. También se ha visto por los medios que siete policías no pueden detener a una persona”, aseveró.