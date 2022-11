Aníbal Torres afirma que Gobierno lucha contra el machismo, pese sus calificativos hacia periodista

El primer ministro, Aníbal Torres, tuvo unas desafortunadas declaraciones, el pasado 3 de noviembre, durante su participación en una reunión con representantes de Huancavelica en Palacio de Gobierno. En esta cita, al referirse sobre un reportaje que había emitido un medio de comunicación, aprovechó el espacio para atacar a la periodista Sol Carreño.

“Mala fe, mala entraña, esa mujer que hace eso es mala madre, no puede ser buena madre, es mala esposa, no puede ser buena esposa, es mala hija, no puede ser buena hija, si tiene hijos solo está deformando a sus hijos, los cría con complejos de superioridad”, indicó en aquella oportunidad en alusión a la comunicadora.

Pese a lo expuesto y a ola de críticas que generó sus reprochables comentarios, el número dos del Gobierno utilizó sus redes sociales para afirmar que esta gestión lucha contra el machismo y la discriminación. Sin embargo, evitó ofrecer alguna disculpa.

“Quien distorsiona la verdad no puede ser buena persona ni buen comunicador. (…) No es ético tergiversar mis declaraciones con el único fin de atacar. Nuestro Gobierno reafirma su lucha contra toda forma de machismo y discriminación”, escribió en su cuenta de Twitter.

Cuando en un reportaje periodístico se afirma que la ausencia de asfaltado en las carreteras de Huancavelica se debe exclusivamente al gobierno actual y no a los anteriores, se falsea la verdad. Quien distorsiona la verdad no puede ser buena persona ni buen comunicador. — Aníbal Torres V. (@anibaltorresv) November 7, 2022

SNRTV CALIFICA DE “MISÓGINAS” LAS DECLARACIONES DE ANÍBAL TORRES

La Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV) se pronunció respecto a las recientes declaraciones del premier Aníbal Torres y rechazó los agravios contra la periodista de América Televisión, Sol Carreño. La entidad calificó de “misóginas” las palabras del titular de la PCM.

“Lamentamos que, durante una actividad oficial, el jefe del gabinete, en presencia del presidente de la República y de algunos miembros del gabinete, haya agraviado a una periodista de manera personal haciendo alusión a su condición de madre, esposa e hija”, precisaron en un comunicado.