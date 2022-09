Ancón: buscan a joven padre que cayó al mar cuando pescaba en balneario Santa Rosa

Un hombre cayó al mar del balneario de Santa Rosa en Ancón el último domingo y pese a la búsqueda de la Unidad de Salvataje hasta ahora no encuentran su cuerpo; no obstante, la familia no pierde la esperanza.

Se trata de Pablo Solórzano López, quien había ido a pescar con su hijo de 18 y de 13 años como cada fin de semana, pues era su actividad favorita. Aquel día, momentos antes de su desaparición, fue fotografiado sentado en un peñasco.

“Él estaba muy desesperado y yo lo único que atiné fue a quitarme la chompa y quererme lanzar así como sea, tratar de sacarlo, pero él me pidió que me quedara, él me dijo quédate y de ahí solo lo ví hundirse y ya no lo ví más”, contó a Latina Noticias, Stefano, el hijo de Pablo.

Pablo se hundió en unos socavones donde van y vienen remolinos de agua espumosa, una zona a primera vista agitada y peligrosa, especialmente cuando sube la marea por las mañanas.

Aviación policial se suma a búsqueda

La brigada de búsqueda y rescate de la unidad de Salvataje llegó con ocho salvavidas este martes y gestionaron el traslado de ocho motos acuáticas para peinar la zona. Por otro lado, la aviación policial trajo drones para revisar en los socavones.

Al respecto, la Marina de Guerra ya había advertido de oleajes de ligera a moderada intensidad en todo el litoral desde el domingo que pasó. En ese sentido, recomendó la suspensión de actividades portuarias y de pesca.