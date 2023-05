AMLO tras ser declarado persona no grata en Perú: “Si me hubiesen reconocido, me daría vergüenza”

La tarde del último lunes 22 de mayo, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República, la cual es presidida por María del Carmen Alva, aprobó por mayoría declarar “persona non grata” a Andrés Manuel López Obrador. Esto, luego de sus reiteras agresiones e injerencias en la gobernabilidad del Perú.

Ante este panorama, el mandatario mexicano, en su típica conferencia de prensa matutina, ironizó el momento, agradeciendo al Parlamento peruano. No obstante, aclaró que de haber sido reconocido por este propio Congreso o por la presidenta Dina Boluarte, habría sido vergonzoso.

“Muchas gracias por declararme persona no grata. Es un timbre de orgullo. (…) Si esos legisladores me entregaran una condecoración o me aplaudieran, me sentiría yo muy mal, seguramente”, apuntó AMLO ante los medios aztecas.

Seguidamente, López Obrador aseveró que esta medida es una decisión de una minoría parlamentaria y de un sector de la derecha en el Perú. “Esa minoría es integrada por políticos corruptos, traficantes de influencias, periodistas alquilados, intelectuales alcahuetes, mas no por el pueblo”, afirmó.

Cabe indicar que la moción aprobada busca, además, impedir que el dignatario azteca ingrese a territorio peruano. Por ello, se plantea instar al Ministerio del Interior y a la Cancillería a efectuar las acciones necesarias para que se cumpla dicha prohibición.