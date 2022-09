Amazon.com presenta un dispositivo que controla tu calidad de sueño

Amazon.com Inc no solo tiene al Kindle, a su sitio de retail online, Prime y más. A su familia de productos y servicios digitales se suma un dispositivo sin contacto para controlar el sueño de sus clientes.

La empresa fundada por Jeff Bezos anunció más novedades este martes. Una de ellas es una nueva versión del Kindle que permite a sus usuarios escribir en el lector electrónico.

Sobre el dispositivo de sueño, Amazon detalló que costará 139,99 dólares. ¿Cuál es su nombre? Se llama Halo Rise. También rastrea la temperatura de la habitación, la humedad y la luz, además de los patrones de respiración de la persona más cercana.

CÓMO FUNCIONA EL HALO RISE DE AMAZON

¿Qué busca Amazon con el Halo Rise? El objetivo es dar información a los usuarios sobre por qué pueden o no sentirse bien descansados, con energías, al despertar.

Al igual que muchas empresas tecnológicas, Amazon ha invertido en dispositivos y aparatos de seguimiento de la salud para los consumidores. En ocasiones ha suscitado el escrutinio de las autoridades. EL motivo: por la información sensible que pretendía recoger, como el porcentaje de grasa corporal, a través de una pulsera de fitness llamada Halo.

Amazon ha dicho que la privacidad es fundamental para su trabajo y que el rastreador del sueño encriptará los datos de salud.

¿Y el nuevo lector electrónico anunciado? El nombre del nuevo dispositivo es Kindle Scribe y tiene un precio de 339,99 dólares. Estas novedades las dio a conocer Amazon en su evento anual de dispositivos y servicios. (Reuters)