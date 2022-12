Pablo Sabbag, flamante fichaje de Alianza Lima: Sergio Peña influyó en mi llegada al club

Brindó sus primeras palabras como delantero ‘íntimo’. Pablo Sabbag, atacante colombiano de 25 años, fue presentado como el flamante refuerzo de Alianza Lima. El joven delantero confesó que Sergio Peña influyó mucho en su llegada al cuadro de La Victoria y prometió dejar todo en el campo.

“Estoy muy feliz de haber llegado al más grande de Perú. Sergio Peña influyó mucho en mi llegada a Alianza Lima. Apenas supo de la noticia me pidió que firme de inmediato. De igual manera, le hice muchas preguntas, él me respondió todo de manera sincera“, declaró Pablo Sabbag.

Asimismo, Pablo Sabbag habló de sus características como delantero y se mostró ilusionado por disputar la Copa Libertadores junto al combinado blanquiazul.

“Me considero un delantero que utiliza bien ambos perfiles. Soy zurdo pero he anotado goles con la derecha. No soy un delantero que se queda dentro del área esperando balones, me gusta buscar los balones“, sentenció Sabbag en conferencia de prensa.

Según indica el portal especializado, Transfermarkt, el atacante cafetero actualmente presenta una valorización de 800 mil euros.

Fichajes de Alianza Lima para el 2023

Tras coronarse como bicampeones del fútbol peruano, la institución blanquiazul buscará conseguir el tricampeonato nacional y realizar un buen papel en la Copa Libertadores del siguiente año. Es por eso que la directiva del club ha hecho distintas gestiones contratando nuevos jugadores que aporten al equipo. Hasta la fecha han sido cinco los refuerzos que anunció Alianza Lima de cara a la temporada 2023.