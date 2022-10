Los partidos que le faltan a Alianza Lima en el Torneo Clausura

Alianza Lima humilló a San Martín por 5-0 el pasado lunes 26 de setiembre en el Estadio Alejandro Villanueva. Dicho enfrentamiento correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2022, fue el tercer partido consecutivo que Alianza Lima ganó al mando del entrenador nacional ‘Chicho’ Salas.

Los de La Victoria pudieron conseguir este gran triunfo tras un doblete del ‘Zorrito’ Aguirre (8′ – 65′) y 3 goles de penales de Aldair Rodriguez, Pablo Lavandeira y Jairo Concha a los 34′, 59′ y 63′ minutos respectivamente. Los ‘Blanquiazules’ impusieron condiciones desde muy temprano y se llevaron el triunfo sin sufrir en ningún momento del partido.

A continuación, conoce los 6 partidos que le resta al conjunto ‘Ìntimo’ en este Torneo Clausura de la Liga 1 2022.

– Fecha 14 – Universidad Cesar Vallejo vs Alianza Lima

Martes 04/10 8:00 pm.

– Fecha 15 – Alianza Lima vs Deportivo Municipal

Lunes 10/10 8:00 pm

– Fecha 16 – Cienciano vs Alianza Lima

Domingo 16/10 6:00 pm

– Fecha 17 – Alianza Lima vs Deportivo Binacional

Sabado 19/10 7:30 pm

– Fecha 18 – Ayacucho FC vs Alianza Lima

Martes 22/10 3:30 pm

– Fecha 19 – Alianza Lima vs ADT

Miercoles 30/10 (Horario por definirse)

Cabe recalcar que el conjunto aliancista ya no tiene la necesidad de descansar hasta el final del torneo, porque lo hizo en la fecha 7. Por ello, el conjunto ‘Blanquiazul’ tiene grandes chances de conseguir esta segunda fase de la Liga 1

¿Cómo marchan los aliancistas en la tabla?

El conjunto de La Victoria marcha segundo en el Torneo Clausura a tan solo un punto del lider que es Sporting Cristal. Detrás de ellos se encuentran Universitario a 3 puntos y Melgar a tan solo 2 puntos. La Liga 1 sigue de candela.