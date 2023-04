Alejandro Toledo: “Le pido a la justicia peruana que no me mate en la cárcel”

Desde San Francisco, Estados Unidos, el expresidente Alejandro Toledo brindó una entrevista para la Agencia EFE, en donde sostuvo que no se corre de la justicia, pero exige un proceso transparente. No obstante, remarcó que no piensa escaparse, pues hacerlo sería admitir que participó de ilícitos.

En otro momento, Toledo Manrique manifestó que en el Perú no le perdonan que después del “éxito académico” que tuvo en el extranjero, haya regresado a postularse como candidato a la Presidencia de la República.

“Yo mañana (viernes) me voy a entregar a las autoridades a las 9 a.m., no sé cuánto tiempo me tendrán en la cárcel y tampoco quiénes van a venir a recogerme del Perú. Lo único que pido, y no me corro de la justicia, es que no me maten en la cárcel, déjenme luchar con mis argumentos”, afirmó durante la entrevista.

“No me perdonan el haber tenido el coraje de haber regresado a mi país después mi éxito académico para ser presidente. Ahora me echan la culpa que la elección del señor Pedro Castillo ha sido un mal ejemplo que yo he establecido”, añadió.

Asimismo, el esposo de Eliane Karp se mostró en desacuerdo con la justicia peruana, alegando que esta se encuentra contaminada por la “corrupción y está politizada”. Agregó que jamás se fugó del Perú.

TOLEDO PADECE DE CÁNCER

Su también dio a conocer que el exmandatario presenta un delicado estado de salud y está convaleciente, pues tiene cáncer y otras enfermedades que ya fueron acreditadas y que viene tratándose en el estado de California.

“Tiene todo un historial clínico en los médicos de California que lo atienden. Obviamente, se aprecia que no es un Alejandro Toledo de hace 20 años. Es una persona que tiene resquebrajada su salud”, manifestó el defensor legal en diálogo con RPP.