Alejandro Cavero: “La izquierda buscó acusar por homicidio a tres personas sin pruebas”

La Comisión Permanente del Congreso archivó este viernes la denuncia constitucional contra Manuel Merino y los miembros de su Gabinete Ministerial, Ántero Flores-Aráoz y Gastón Rodríguez, por las muertes ocurridas durante las manifestaciones de noviembre de 2020.

Al respecto, Alejandro Cavero, autor del informe aprobado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, expresó que se había demostrado que no hubo responsabilidad policial ni de las autoridades gubernamentales denunciadas por los decesos de dos jóvenes. No obstante, aclaró que el día la PNP empleó menos material no letal que en la marcha previa.

“La izquierda buscó acusar por homicidio a tres personas sin pruebas, y así consolidar su verdadero blindaje: no encontrar a quienes realmente dispararon contra Inti y Bryan. Hoy el Congreso desestimó su consigna política. He sido objetivo y estoy tranquilo con mi conciencia”, señaló en su cuenta de Twitter.

En esa línea, el parlamentario de Avanza País consideró que ni Inti Sotelo y Bryan Pintado “son héroes ni villanos” sino “víctimas”; por ello, argumentó que “el verdadero encubrimiento y blindaje es acusar a alguien sin pruebas” para evitar que se descubra realmente la verdad.

“A más de un año y medio de estos dos asesinatos, la Fiscalía no ha encontrado quién disparó y asesinó a estos dos chicos. No hay evidencia hasta este momento que haya sido la policía y hay 11 policías procesados en el Ministerio Público y este informe no impide en absoluto que eso siga”, apuntó.