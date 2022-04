Alcalde de Moche realiza desaire al presidente Pedro Castillo tras rechazar reconocimiento

El jefe de Estado, Pedro Castillo, encabezó la mañana de este martes la ceremonia de reconocimiento a la gestión de más de 550 alcaldes de municipalidades por sus buenas prácticas a favor del servicio al ciudadano. Sin embargo, este espacio fue escenario de un desplante por parte de una autoridad edil que rápidamente escaló en las redes sociales.

La actividad, que contaba con la presencia de la vicepresidenta Dina Boluarte y de la ministra de Trabajo Betssy Chávez, la misma que se venía desarrollando en el Patio de Honor de Palacio de Gobierno, tuvo un momento de desaire cuando el burgomaestre de Moche, César Fernández Bazán, devolvió un galardón al propio mandatario alegando que desea obras para su comunidad y no reconocimientos.

“Presidente Castillo; desde Moche, se lo devuelvo (la placa conmemorativa). Se lo devuelvo, porque yo no quiero eso, quiero pistas y veredas para mi lugar. No me gustan esos reconocimientos a mí”, aseveró Fernández Bazán mientras grababa lo ocurrido.

Este episodio dejó más que sorprendido a Castillo Terrones, quien solo atinó a decir “gracias y fuerzas” tras estrecharle la mano. Asimismo, acto seguido, personal de seguridad exhortó a Fernández Bazán a dejar de grabar y lo invitaron a retirarse.