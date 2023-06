Abogado de Joran Van Der Sloot intentará frenar extradición a EE.UU.

Este lunes 5 de junio, el abogado del holandés Joran Van Der Sloot adelantó que presentará un recurso de habeas corpus para evitar la extradición temporal de Perú a Estados Unidos de su defendido. El letrado Máximo Altez conversó con el reo y le manifestó que siente que se violaron sus derechos.

“Tiene que haber un debido proceso que es lo que no ha habido. Él no ha sido notificado de que tenía este proceso para que pueda ejercer su debido derecho a la defensa. El gobierno de forma unilateral tomó esta decisión. Voy a presentar un habeas corpus, tal vez por la premura no surta efecto, pero de todas maneras estamos en la lucha”, dijo en una entrevista a Latina Noticias.

PAÍSES BAJOS EN DESACUERDO CON PROCESO

Altez agregó que a su patrocinado lo visitó personal de la embajada de Países Bajos, quienes le señalaron que pondrán una queja en contra del Gobierno peruano por no notificarles sobre este proceso.

“Están muy ofendidos que haya un ciudadano holandés al que le negaran su derecho al debido proceso… Ellos están presentando formalmente su queja el día de hoy y actuarán de forma diplomática, tienen su procedimiento ya establecido“, acotó.

El último viernes, Joran Van Der Sloot dejó el penal de Challapalca en Tacna y se le condujo a Lima. Permanece a la espera del traslado a Estados Unidos donde responderá por los presuntos delitos de fraude y extorsión en perjuicio de Elizabeth Holloway, madre de Natalee Holloway, la joven que fue vista por última vez por el holandés en Aruba en el año 2005.

¿QUÉ PASARÁ CON JORAN VAN SLOOT TRAS SU JUICIO? ESTO DICE EL INPE

El jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Javier Llaqué, dijo que este jueves se pondrá al holandés a disposición de las autoridades norteamericanas para que sigan las investigaciones. Además, señaló que tras tomarse la decisión que determinará si Van Der Sloot es culpable o inocente, los Estados Unidos deberán devolver al reo a Perú. Se recuerda que al holandés se le condenó por la muerte de la peruana Stephany Flores a quien conoció en 2012 en un casino miraflorino.

“En ambos casos el compromiso de la autoridad estadounidense es devolverlo al Perú para que cumpla la pena de 28 años de prisión privativa de la libertad que se le impuso por homicidio calificado”, finalizó.