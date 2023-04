Abogado de Alejandro Toledo: “El expresidente solo tiene una cama, un colchón y nada más”

Ahora deberá responder a la justicia. Luego de pasar su primera noche recluido en el penal de Barbadillo, donde deberá cumplir una prisión preventiva de 18 meses por el caso Interoceánica, el abogado Roberto Su detalló las condiciones en las que se encuentra Alejandro Toledo.

El letrado brindó unas breves declaraciones a la prensa, describiendo la celda del exmandatario y que este solo cuenta con una cama y colchón. Incluso, reveló que, tras la llegada al centro penitenciario, Toledo Manrique sufrió descompensación.

“El expresidente tiene una cama, un colchón y nada más. No conozco las condiciones carcelarias de los señores que están privados de su libertad en este penal (Alberto Fujimori y Pedro Castillo), pero sí puedo decir que Toledo me ha comentado que tiene una cama, un colchón, un juego de sábanas, pero no tiene un artefacto, ninguna comodidad, ni una silla”, apuntó.

En otro momento, Roberto Su sostuvo que Alejandro Toledo aún no ha sido evaluado por el cáncer que lo aqueja. “Se va a realizar en una junta médica que se está solicitando que se haga con médicos del INPE y con médicos particulares que lo han tratado en el Perú”, precisó.

¿ELIANE KARP PODRÍA SER EXTRADITADA?

El jefe de la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones del Ministerio Público, Edgar Rebaza, precisó que se ha reiterado a los Estados Unidos que resuelva en el más breve plazo la solicitud de extradición de la exprimera dama de la Nación, Eliane Karp.

“En este caso nosotros hemos enviado, conforme requerimiento del caso, la solicitud de extradición a Eliane Karp por el caso Ecoteva en diciembre de 2021. Está en calificación, es un caso bastante amplio”, señaló.