Abimael Guzmán: hoy se conmemoran 30 años de la exitosa captura del terrorista

Un día como hoy, hace 30 años, los agentes ‘Ardilla’ y ‘Gaviota’ del GEIN (Grupo Especial de Inteligencia) ingresaron a una vivienda ubicada en el distrito de Surquillo para dar el mayor golpe al terrorismo. Aquel sábado, la frase “positivo para el cachetón”, seguidamente de “¡Bingo, bingo, tenemos al cachetón!”, daría inicio al fin una época de terror para el Perú, pues Abimael Guzmán había sido capturado tras una exitosa operación.

Tras ello, el líder de Sendero Luminoso fue sentenciado a cadena perpetua y posteriormente fue encarcelado en la prisión de la Base Naval del Callao junto a su cúpula. Décadas más tarde, a un día de conmemorarse los 29 años de su captura, el mayor genocida del país falleció a causa de una neumonía a los 86 años.

Por otro lado, para el jefe de la Dircote, el general Óscar Arriola, este hecho marca un hito en la historia peruana, dado que con la captura del genocida se inició la pacificación en el país. No obstante, mencionó que en la actualidad existen remanentes que estarían buscando captar a menores en colegios y universidades.

“Nosotros tenemos que echar mano de la inteligencia. Tenemos elementos reveladores de que nuevamente en los colegios se tratan de camaradas y existe una tergiversación de la verdad respecto a quién fue Abimael Guzmán”, expuso la autoridad policial para Latina Noticias.

“Por ello, tiene que quedar grabado en la memoria, este hombre fue el que inició el terrorismo en el país. No tiene otro nombre, no se llama conflicto armado interno o guerra revolucionaria. Él no es un luchador social ni revolucionario, es un asesino”, señaló.