A un año del derrame de petróleo, playas de Ventanilla aún no son aptas para bañistas

De acuerdo con un último informe del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), las playas de Ventanilla aún no están aptas para los bañistas debido a que el mar todavía se encuentra contaminado producto del derrame de petróleo ocurrido en enero del 2022.

Esta información fue respaldada por el flamante burgomaestre de Ventanilla, Jhovinson Vásquez, luego de indicar que en los primeros días de su gestión ha sostenido reuniones con representantes de la empresa Repsol a fin de evaluar y solucionar este problema en beneficio de los veraneantes y vecinos.

“El OEFA ha dado un informe donde indica que nuestras playas Ventanilla siguen contaminadas con hidrocarburos y no están apta para bañistas. Esta situación sigue perjudicando a todos los vecinos. El viernes tuve una reunión con Digesa y manifestaron que mientras OEFA no emita un informe favorable, los veraneantes no deberían ingresar a las playas Costa Azul 1, Costa Azul 2 y Bahía Blanca”, apuntó.

No obstante, sostuvo que ha solicitado un nuevo análisis del agua a la OEFA, ya que el último reporte de dicho organismo fue realizado en noviembre del 2022. “Es necesario actualizar el estudio para verificar si el mar se encuentra limpio de todo vestigio de petróleo”.

Por otro lado, pese a las advertencias del personal de serenazgo y los carteles que señalan que estas playas no son aptas para los bañistas, algunas personas hacen caso omiso a los mensajes e ingresan al mar, exponiendo su salud al riesgo de enfermedades por contaminación de hidrocarburos.

Como se recuerda, el 15 de enero del 2022 ocurrió el derrame de petróleo durante las operaciones de descarga del buque tanque Mare Doricum en el Terminal Multiboyas N.° 2, de Refinería La Pampilla, en Ventanilla. Este hecho fue catalogado por el Gobierno como el más grande desastre ecológico ocurrido en Lima en los últimos tiempos.

Con información de Andina