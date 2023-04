Jirón del Humor: La ‘Chola Puca’ y el ‘Chino Risas’ le roban un beso a Jonathan Rojas

Este sábado 15 de abril se estrenó Jirón del Humor, el nuevo proyecto de Latina Televisión que reúne a grandes artistas de la comicidad nacional. En su primer episodio, el programa humorístico culminó con un divertido sketch donde participó el cantante Jonathan Rojas.

¿De qué trató este sketch? En esta secuencia nuestros cómicos parodiaron algunas de las situaciones que ocurren dentro de un gimnasio. En esta ocasión, el cantante Jonathan Rojas interpretó al instructor deportivo.

Dentro de las asistentes al gimnasio también encontramos a la actriz Susan Cristán, quien es conocida por interpretar a la querida ‘Chola Puca’. Ella fue invitada a ser parte del mencionado segmento y nos alegró con sus ocurrencias.

Precisamente protagonizó un divertido momento junto Jonathan, a quien sorprendió al robarle un beso en pleno sketch y frente a los cómicos. Ante esto, el cantante de cumbia solo atinó a reírse y continuó con su papel.

Pero todo no terminó allí, ya que el ‘Chino Risas´ también le robó un besó al integrante de Zona Libre, quien no pudo contener las carcajadas y respondió “eso no estaba en libreto”.

¡Disfruta de este divertido segmento ingresando al video de la nota!

¿A qué hora se emite Jirón del Humor?

Jirón del Humor, el nuevo programa cómico de Latina Televisión, se emite todos los sábados inmediatamente después de Sábados en Familia. ¡Disfruta de un fin de semana cargado de diversión junto a estos grandes comediantes!

¿Quiénes forman parte del Jirón del Humor?

– El ‘Chino Risas’.

– Dorita Orbegoso.

– El ‘Pato’ Ovalle.

– El ‘Cholo’ Víctor.

– ‘Yersson’.

– Cachay.

– Johnny.

Cachay y El ‘Pato’ Ovalle felices de volver a la televisión

En una reciente entrevista con Karina Borrero, Maju Mantilla y Fernando Díaz en Arriba Mi Gente, los comediantes confesaron estar muy felices por su regreso a la televisión peruana.

“Hay gente que le gustan los cómicos de la calle y hay otros que no. Siempre van a existir críticas, porque el ser humano no es perfecto en esta vida, pero sí les vamos a dar un buen material, un bonito trabajo para que la gente se divierta”, dijo José Luis Cachay