Florcita Polo se une a las chismosas del Jirón del Humor

Jirón del Humor viene sorprendido cada fin de semana al público con sus invitados sorpresas y este sábado 06 de abril a las 8:30 p.m. no será la excepción. Florcita Polo se unirá a las chismosas del Jirón en La Peluquería para contar las últimas bombas de la televisión peruana.

“Me encantó participar de este gran programa de humor, la he pasado genial… Pese a las altas y bajas que he estado pasando, estoy segura de que este año será mío. Sigo trabajando y solo estoy enfocada en sacar adelante a mis hijos. También se vienen grandes proyectos especiales que sorprenderá a todo el mundo y mi público no se lo puede perder”, comentó Florcita.

Florcita Polo estará este sábado en Jirón del Humor.

¿Qué otras secuencias se emitirán en Jirón del Humor?

Miguel Vergara participante de El Gran Chef Famosos dejará las ollas y el delantal para unirse a los artistas cómicos en la secuencia La Tóxica que hará reír a más de uno.

El gran Robotín volverá a pisar los sets del programa en La Juguetería para ser vacilado por los peluches de Jirón. Yal peculiar estilo de Jirón del Humor se celebrará un matrimonio huancaíno que promete divertir a todas las familias peruanas.

Tampoco faltarán los sketches icónicos de Latina Jirones y Jirón Claun, donde descubrirán que el personaje ‘Juanchin’ no se baña

¿Quiénes conforman el elenco de Jirón del Humor?

El elenco del programa humorístico está conformado por:

“El Chino Risas”

“Cachay”

“Jhonny Carpancho”

Michael “El Pato” Ovalle

“El Cholo Víctor”

Yerson “Chanchito JR”

Dorita Orbegoso

¡Ya lo sabes! Este sábado 06 de abril desde las 8:30 p.m. disfruta y ríe en familia con las ocurrencias de todo el elenco de Jirón del Humor y sus invitados especiales por la señal de Latina. ¡No te lo pierdas!