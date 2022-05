Participante intentó convencer al jurado de Yo Soy: 10 Años con su imitación de Axl Rose

Los castings de Yo Soy: 10 Años iniciaron cargados de energía. Participantes de todo el país darán su mayor esfuerzo para convencer al jurado y ganarse un lugar dentro de la temporada de aniversario.

En esta oportunidad le tocó cantar a Jean Pier Curia, quien con su imitación de Axl Rose de Guns N’ Roses saltó al escenario decidido a conseguir los votos de Katia Palma, Jorge Henderson y Maricarmen Marín.

El concursante eligió el tema “Welcome To The Jungle”, pero lamentablemente los jueces no quedaron contentos con la imitación y le negaron la oportunidad de seguir avanzando dentro de la competencia. ¿Qué te pareció su presentación?

Yo Soy: 10 Años

El aniversario de Yo Soy se celebra con una nueva temporada de castings. Nuevos imitadores tendrán la oportunidad de mostrarse al público y luchar por ganarse un lugar entre los consagrados de este magnífico programa. No te puedes perder estas presentaciones a partir de las 8:30 p.m. por la pantalla de Latina Televisión.