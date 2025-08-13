Vanessa Morales llegó al escenario de “Yo Soy” para imitar a Yola Polastri. Pero, lo que la participante jamás esperó fue que Ricardo Morán le reclamara por un detalle.

La mujer comentó que ha trabajado como animadora infantil y, al escuchar eso, el jurado de “Yo Soy” aprovechó el momento. “Voy a hacer un reclamo para las animadoras de shows infantiles… Cuando uno va a una fiesta de cumpleaños, es un tiempo de esparcimiento para los niños y los papás. Mis hijos van y juegan con las personas que están”, empezó.

“Todo muy lindo y maravilloso. ¿Por qué, a la mitad del show, dicen ‘este es un juego para jugar con todos los papitos y las mamitas’? No, no queremos. Queremos estar tranquilos al lado de los sánguches de pollo y nuestra gelatina, no queremos ir a correr. ¿Por qué hacen eso?”, reclamó. “Oficialmente eres el ‘Grinch’”, afirmó su compañero Mauri Stern.

