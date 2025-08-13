Carlo Sánchez se subió al escenario de “Yo Soy” para hacer su casting con la imitación de Alejandro Fernández. Sin embargo, no tuvo la preparación adecuada para esta presentación y desafinó, lo cual provocó la molestia del jurado.

“Carlo, por favor, termina el mall que has hecho porque este país necesita mejorar la infraestructura. Me puse Morán. No Carlo, perdóname, pero está muy desafinado”, suplicó Jely Reátegui.

En tanto, Ricardo Morán agregó: “Ay Carlo, yo entiendo que si vas a un karaoke está bien, pero no es una imitación para Yo Soy”.

Al participante no le quedó más que agradecer antes de retirarse. “Me llevo un bonito recuerdo. Muchas gracias”, aseguró.

