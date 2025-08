El jurado de “Yo Soy” recibió a un nuevo imitador sobre la tarima del escenario. Y, cuando le preguntaron qué lo motivó a asistir al casting de la nueva temporada, el participante se confesó.

“Vivo acá hace cinco años, y me animé a venir. Pero siempre he venido aquí a este canal, siempre he querido estar en el canal. Y, esta vez, me animé, lo hago por mí, por quitarme el clavo de intentarlo y más tarde decir: lo intenté y todo bien”, aseguró.

Al escucharla, Jely Reátegui dijo: “No hay peor experiencia… No sé qué iba a decir. Iba a decir un dicho y me inventé”. “Como ve, no se necesita mucho para estar en pantalla”, le respondió Ricardo Morán entre risas.

