Micheille Soifer y Ricardo Rondón iniciaron un nuevo programa de “Ponte en la cola”. Pero, antes de empezar con los reportajes, los conductores le respondieron a Leonard León.

“Ayer tuvimos un programa atípico. Cuando invitamos a alguien a nuestro programa, lo hacemos con el propósito de escuchar su versión. Y, por supuesto, nosotros también debemos y tenemos que preguntar”, aclaró Rondón en vivo. “Ayer Leonard León llegó a los estudios de Ponte en la cola y él dijo que venía con pruebas y que quería hablar. Nosotros estábamos dispuestos no solo a escucharlo, sino también a preguntarle”, sentenció.

Por su lado, Michi agregó: “Preguntar no es atacar. Personalmente, yo no soy amiga de Karla Tarazona ni de Christian Domínguez. No hay ningún tipo de preferencia. Lo único queríamos es que nos responda las preguntas que teníamos. ¿Por qué se incomodó tanto de un tema que se ha hablado antes? No nos estamos inventando nada”.

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

