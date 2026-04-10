La jornada continuó con el esperado desempate entre Joy y Pedro Infante, luego del empate registrado el día anterior. Ambos imitadores regresaron al escenario para definir quién se quedará en competencia.

Antes del duelo, la emoción fue evidente. “Mi corazón está que late muy fuerte… estoy seguro que ustedes le van a dar aún más emoción”, expresó la imitadora de Joy, mostrando nervios y entusiasmo por la nueva oportunidad.

Pedro Infante también se mostró confiado. “Muy contento… vamos a darle con todo el día de hoy”, comentó, listo para responder nuevamente al reto.

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