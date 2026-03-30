El segundo versus de la jornada enfrentó a Marc Anthony contra Nino Bravo. Sobre el retador, destacaron su caracterización. “Gran trabajo corporal… haces que uno crea que está viendo a Marc Anthony”, comentaron, resaltando su energía escénica y capacidad para animar al público.

Sin embargo, también hubo observaciones. “Ponerle un poco más de puncha a los graves… algunas palabras no se escuchaban por volumen”, señalaron, sugiriendo mayor precisión vocal.

En cuanto al consagrado, el jurado valoró su dominio del personaje. “Me encanta tu versatilidad… tienes un muy buen manejo escénico”, afirmaron, destacando su experiencia en el escenario.

También mencionaron algunos detalles a corregir. “Hay que controlar el arrastre de palabras… algunos finales se descolgaron de afinación”, indicaron, aunque resaltaron su interpretación. Finalmente, tras la votación, la pizarra definió el resultado a favor del consagrado, quien logró imponerse y mantenerse en competencia.

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