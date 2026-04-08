El enfrentamiento entre Jim Morrison y Héctor Lavoe dejó opiniones divididas en el jurado. Mientras el imitador de Lavoe demostró experiencia y dominio del personaje, también evidenció altibajos durante su presentación.

Los jueces destacaron que inició con fuerza, pero fue perdiendo seguridad con el paso de la canción. Además, aunque logró controlar mejor la nasalidad —una observación recurrente—, en algunos momentos esta volvió a sentirse excesiva, afectando el resultado final.

Por su parte, el imitador de Jim Morrison ofreció una presentación sólida, aunque no exenta de críticas. La principal observación estuvo en la dicción en inglés, que por momentos sonó poco natural. Sin embargo, su desempeño general logró sostenerse con mayor consistencia.

Finalmente, en una votación ajustada, Jim Morrison se quedó con la victoria con dos votos a favor.

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