El programa inició con el regreso del imitador de Josimar, quien volvió decidido a conseguir una de las sillas de consagrados. Luis Alberto Quezqueno, finalista de su temporada, aseguró que esta vez llega con mayor preparación y dispuesto a enfrentar a los mejores.

“Me quedé a un solo paso… hoy no solo vengo a cantar, vengo a encender este escenario”, afirmó el retador, marcando el tono de su regreso. Además, dejó clara su intención en la competencia: “Consagrados, ustedes tienen su silla, pero yo tengo una cuenta pendiente”.

Al momento de elegir, no dudó en señalar a su rival. “Al maestro Nino Bravo”, anunció, desatando el primer duelo de la jornada.

Con una presentación cargada de energía y ritmo, el retador buscó conquistar al jurado y al público. “Hoy he venido a dar batalla”, reiteró, dando inicio a un enfrentamiento entre la fuerza salsera de Josimar y la potencia vocal del consagrado.

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