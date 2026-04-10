La jornada continuó con la llegada del imitador de Gilberto Santa Rosa, quien ingresó decidido a retar a uno de los consagrados. Con un mensaje directo, el participante anunció que buscaría elevar el nivel y eligió enfrentar a Enrique Bunbury.

“Hoy vengo a romper el escenario, a subir el nivel… tengo el récord de batallas ganadas”, afirmó, destacando su trayectoria dentro del programa. Además, dejó clara su intención en la competencia: “Esta noche no vine a participar, vine a romper lo que ya es mío”.

El retador también apeló al espectáculo antes de tomar su decisión. “Si el Perú pide show, pide batalla, vamos a brindarle al pueblo show y batalla”, comentó, generando expectativa en el estudio.

Al momento de elegir, no dudó: “Vamos con Enrique Bunbury”, anunció, desatando el cara a cara entre ambos participantes.

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