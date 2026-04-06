El segundo retador de la jornada fue el imitador de Roberto Blades. Jason Olavarría, participante de la temporada 2016, anunció que vuelve con experiencia para enfrentar a uno de los consagrados.

El participante destacó su preparación. “Durante todo este tiempo tuve que ensayar y ensayar… incluso recibí consejos del mismo Roberto Blades”, comentó, asegurando que llega listo para el duelo.

Al momento de decidir, sorprendió al elegir a la consagrada. “Me gustaría a Alejandra Guzmán”, anunció, generando una batalla entre géneros. Tras su presentación, el retador mostró ritmo y actitud en el escenario, dejando en claro su propuesta salsera.

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