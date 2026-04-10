El ingreso del imitador de Roberto Carlos le dio pase a la primera batalla del día. Tras escuchar varios nombres, el participante sorprendió al elegir enfrentarse a Jim Morrison.

“He escuchado muchos nombres, pero no he escuchado a Jim Morrison”, comentó antes de confirmar su decisión, generando expectativa en el inicio del programa.

El consagrado respondió con tranquilidad antes de la presentación. “Siempre”, afirmó Jim Morrison cuando le preguntaron si estaba listo para la batalla.

Con el reto ya confirmado, Roberto Carlos dejó claro su personaje antes de salir al escenario. “Yo soy Roberto Carlos… no te preocupes, todo es normal”, señaló, dando paso al inicio del enfrentamiento.

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