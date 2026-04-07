La noche dejó uno de los momentos más inesperados de la temporada. El duelo entre los imitadores de Pedro Infante y Isabel Pantoja terminó en un doble empate que sorprendió a todos.

Por un lado, Pedro Infante logró una conexión profundamente emocional, transportando incluso al jurado a recuerdos personales, gracias a una interpretación cargada de sentimiento y autenticidad. Por el otro, Isabel Pantoja destacó por su capacidad narrativa, su manejo de matices y una interpretación que logró guiar al público a través de la historia de la canción.

Sin embargo, ambos tuvieron observaciones puntuales: a Isabel se le pidió trabajar el acento español y ajustar el timbre, mientras que Pedro brilló principalmente desde la emoción.

Tras dos rondas de votación, el jurado no logró desempatar, sellando así un inusual y memorable resultado.

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