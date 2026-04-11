El tercer y definitivo enfrentamiento entre Joy y Pedro Infante finalmente tuvo un ganador. Tras dos empates previos, el consagrado logró imponerse en un duelo donde la emoción y la interpretación marcaron la diferencia.

El jurado fue claro con sus observaciones hacia Joy. “No vi a la Joy de ayer… algo sucedió diferente hoy”, comentaron, señalando una desconexión emocional. Además, explicaron: “A veces la emoción se queda mental… le has puesto demasiada expectativa a ese recurso”.

Pese a ello, reconocieron su talento. “Tienes el personaje y has mejorado increíble”, añadieron, aunque remarcaron que no logró impactar como en presentaciones anteriores.

En el caso de Pedro Infante, destacaron su crecimiento. “Este formato te permite ser más teatral… jugar con la picardía”, señalaron, resaltando su capacidad escénica.

Finalmente, la decisión llegó con la pizarra. Tras el voto del jurado, Pedro Infante fue anunciado como ganador, cerrando así la trilogía de enfrentamientos y asegurando su permanencia en la competencia.

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