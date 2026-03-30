La nueva jornada comenzó con el ingreso del imitador de Payo del Grupo Frontera, quien regresó decidido a enfrentar a uno de los consagrados. El participante anunció que llega con mayor preparación y eligió retar a Julio Iglesias.

“Sabía que Grandes Batallas regresaba y me preparé para eso… quiero un lugar aquí a como dé lugar”, afirmó antes del duelo, mostrando su intención de quedarse en competencia. El retador también destacó su evolución desde su última participación. “Ya no soy nuevo y me he estado preparando para este día… sé que el jurado reconocerá mi avance”, sostuvo, confiado en su crecimiento.

Al momento de elegir, no dudó. “Hoy retamos a Julio Iglesias”, anunció, encendiendo el primer enfrentamiento de la noche. Además, dejó un mensaje previo a la batalla. “He venido muy pacífico hoy día… con solo cantar podré lograr grandes cosas”, comentó.

Con su presentación, el imitador inició el duelo frente al consagrado, marcando el primer versus de la jornada y dejando todo listo para la respuesta de Julio Iglesias.

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