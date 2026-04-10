La retadora destacó por su potencia vocal y presencia dramática, elementos que terminaron inclinando la decisión del jurado.

Tras la presentación, los comentarios resaltaron su desempeño. “Qué gran control vocal tienes… esos altos desgarradores, esa presencia dramática y esa fuerza emocional”, señalaron, destacando el impacto de su interpretación.

El jurado también valoró la conexión con la canción. “Me ha hecho vivir la canción, he conectado contigo”, afirmaron, subrayando la intensidad del momento.

Sobre Nino Bravo, destacaron su reacción en la segunda mitad. “Retomaste… la herramienta actoral te impulsó a llegar a ese final tan grande”, comentaron, reconociendo su cierre.

Sin embargo, la decisión final favoreció a la retadora. Tras la pizarra, el jurado anunció el resultado: “Amanda Miguel”, confirmando su victoria y su permanencia en la competencia.

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