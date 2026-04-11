La jornada cerró con el esperado desempate entre Gilberto Santa Rosa y Enrique Bunbury, en una batalla que enfrenta dos estilos completamente distintos. Desde el inicio, ambos participantes mostraron concentración y determinación por quedarse con la silla.

“Han entrado con una sobriedad muy concentrados… están enfocados en esa silla”, comentaron, resaltando la actitud de los imitadores antes del duelo.

El representante de Gilberto Santa Rosa dejó clara su intención. “Hemos venido a competir, hemos venido a ganar”, afirmó, mientras que Bunbury respondió con su estilo reservado: “Yo soy de pocas palabras… lo demuestro en el escenario”.

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