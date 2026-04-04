El primer duelo de la noche enfrentó al retador Josimar contra el consagrado Nino Bravo. El salsero regresó decidido a cobrar su revancha y encender el escenario con su estilo. “Hoy no solo vengo a cantar, vengo a encender este escenario”, advirtió antes del enfrentamiento.

Tras las presentaciones, el jurado destacó el carisma del retador, aunque señaló algunos detalles. “Tienes mucho carisma y una forma muy linda de dirigirte al público… pero te faltó ese raspado en los agudos”, comentaron. También indicaron momentos de afinación y falta de potencia vocal.

Sobre el consagrado, los elogios se centraron en la interpretación. “Me transportas a los 60… con tu voz y tu cuerpo creas la atmósfera”, señalaron, resaltando la construcción del personaje y la emoción lograda en escena. Finalmente, la decisión favoreció a Nino Bravo, quien se quedó con la victoria y mantiene su lugar en la competencia.

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