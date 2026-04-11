Marcelo Motta abrió la jornada con un reto directo a Jim Morrison. El imitador regresó al escenario con experiencia en el formato y decidido a recuperar su lugar en la competencia.

“Este escenario ya lo conozco… vengo a recordar lo que ya hice aquí”, afirmó, recordando su trayectoria como semifinalista y subcampeón en temporadas anteriores.

El participante apostó por un duelo dentro del mismo género. “Lo escogí porque somos géneros súper parecidos… quería demostrar rock peruano contra rock estadounidense”, explicó.

Con guitarra en mano, Motta presentó una propuesta en vivo que fue bien recibida. “Es sumamente difícil lo que has hecho… lo has hecho muy bien”, comentaron tras su actuación.

El retador también mostró confianza de cara al enfrentamiento. “Estoy súper cómodo y satisfecho de haber demostrado todo”, señaló.

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