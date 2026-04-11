El enfrentamiento entre Marcelo Motta y Jim Morrison sorprendió con una propuesta distinta que terminó dándole la victoria a retador.

El jurado destacó el riesgo asumido en escena. “El riesgo de tocar en vivo e imitar puede ser maravilloso… este fue el caso”, comentaron, resaltando su apuesta artística.

A diferencia de otras presentaciones, Motta mostró una faceta más contenida del personaje. “Esta etapa parece simple, pero es muy complicada… estás enfocado en el personaje”, señalaron.

Además, su desempeño musical fue clave. “Cantar y tocar al mismo tiempo con esa habilidad… es realmente una hazaña”, afirmaron, subrayando su dominio en el escenario.

El resultado fue claro. Con una propuesta más íntima, precisa y arriesgada, Marcelo Motta logró imponerse en la batalla y quedarse con la silla.

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:00 p.m!