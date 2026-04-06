La imitadora de Isabel Pantoja llegó como tercera retadora de la jornada y eligió enfrentar al consagrado Pedro Infante. Con experiencia en el programa, la participante aseguró que vuelve decidida a quedarse con una de las sillas.

“Una batalla se pelea hasta el final y yo nunca me rindo”, afirmó antes del duelo, dejando clara su determinación. Además, recordó su trayectoria: “Conozco muy bien este escenario… no vine a ser amigos, estoy buscando campeonar”.

Al momento decisivo, su respuesta fue directa: Pedro Infante. Tras la presentación, ambos participantes mostraron respeto mutuo. “Hay admiración… el trabajo y la entrega son importantes entre nosotros”, comentó, marcando el inicio de una nueva batalla en la competencia.

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