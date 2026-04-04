La consagrada Alejandra Guzmán respondió con actitud al reto de Camilo Sesto y logró quedarse en competencia.

Tras la presentación, el jurado señaló dificultades en el retador. “Siento que esta vez el timbre se ha perdido… no ha estado tan bien como te he visto”, comentaron, destacando falta de entrenamiento y precisión vocal.

Sin embargo, reconocieron avances interpretativos. “Vi mejoría en la gestualidad… te empezaste a mover como Camilo Sesto”, señalaron, valorando la caracterización.

Sobre la consagrada, el jurado destacó su actitud. “Alejandra Guzmán cualquier cosa que le pasara en el escenario se venía encima”, comentaron, resaltando su fortaleza escénica.

Finalmente, la decisión fue clara. Tras la cuenta regresiva, la pizarra confirmó el triunfo de la consagrada, quien logró mantenerse en competencia tras el reto inesperado.

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